VIDEO KANGELASTEOST ⟩ 13-aastane poiss päästis 66 koolilapse elu, kui bussijuhti terviserike tabas

Bussis olnud kaamera salvestusest on näha bussijuhti mikrofoni lausumas, et tal on paha olla ja kavatseb bussi peatada. Kuid ta ei jõudnud seda teha vaid vajus kokku.

Kuigi noor teismeline meediaga ise ei suhelnud, ütlesid tema vanemad, et on tema üle uhked. «Väga-väga uhke on olla. See on meie kõigi jaoks tohutult oluline ja tähtis. Meie poeg on alati olnud teiste suhtes tähelepanelik ja abivalmis, aga see tegu on muidugi eriti suur asi,» ütles Dilloni isa Steve Reeves.