Südamlik mees lõi unistuste pereelu, siis aga saatis korda kõige kohutavama kuriteo

Psühhopaatidel, nartsissidel ja teistel asotsiaalsetel inimestel on nn tumedaid isiksuseomadusi rohkem kui tavalistel inimestel. Näiteks on psühhopaadile iseloomulikud jooned pealiskaudne sarm, intensiivne enesekesksus ning kaastunde puudumine. Psühhopaat võib tehniliselt teada, et vägivald on vale, kuid ta ei tunne, et see on vale emotsionaalsel tasandil. Ta suudab oma julmi tegusid endale mitmeti õigustada. See hõlmab tugevalt ohvrilt põhjuste otsimist.