Vanainimest abistanud üksikema jäi heateo tõttu ratastooli ning sõltub toiduabist

Kellie on õnnetusena juhtunud seljavigastuse tõttu nüüd ka töövõimetu ja tal on elamiseks vaid umbes 30 eurot nädalas. Ilma sotsiaalabi ja heategevusorganisatsioonideta oleks ta enda sõnul juba tänaval, sest elamiskulud on taevasse tõusnud.

Abivajaja aitamine lõppes õnnetusega

Kellie märkas, et tema kodu ees oli eakas naine pikali kukkunud ja läks kiiresti teda püsti aitama. Kui Kellie teda püsti upitas, tegi ta oma seljale haiget ja vigastas selgroo diski. Halva uudisena pidi ta minema operatsioonile ja seni ei saa ta kõndida vaid peab kasutama ratastooli abi.

Raamatupidajana töötanud Briti naise tragöödiad ei olnud sellega lõppenud. Vahetult pärast Kellie õnnetust suri tema isa ning naine pidi oma tööst loobuma, et 11-aastase autistist poja eest hoolitseda. See aga jättis naisele elamisrahaks vaid 30 eurot nädalas, mis ei kata kaugeltki tema kulutusi. Toidu saab ta täielikult kohalikust toidupangast. Kellie sööb vaid korra päevas, et laps toidetud oleks. Lisaks räägib ta, et pole praeahju kuus nädalat sisse lülitanud, sest ei saa endale suurte elektriarvete tasumist lubada.