David Beckham tunnistas oma vaimset häiret ja rääkis, kuidas see tema elu mõjutab

47-aastane Beckham tunnistas eelseisvas Netflixi sarjas, et et kulutab igal õhtul tunde oma kodu koristades ning tihti teeb seda isegi ööune arvelt.

Inimene.ee veebileht selgitab, et obsessiiv–kompulsiivne häire ehk sundhäire on ärevushäirete hulka kuuluv seisund, mille keskseimad sümptomid on sundmõtted ja -teod.

Koristamishimu on mehel nii suur, et kui ülejäänud pere magama on läinud, hakkab tema kraamima. «Ma puhastan iga päev näiteks küünlaid tolmust,» kirjeldab endine vutiäss. Tema sõnul kulub tal iga päev tunde maja koristamisele ja nõude pesemisele, samal ajal kui teised pereliikmed magavad. «Väsitav on neid küünlaid, küünlajalgu ja nende ümbrust iga päev puhastada, aga ma ei saa sinna parata. Ja ma vihkan hommikul ärgates, kui kuskil on midagi puhastamata, seega ei jäta ma ühtegi kaussi ega tassi pesemata,» rääkis David.