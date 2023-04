Peokülaline jahmus, kui magustoiduks serveeriti torti, mille sees beebi mäkerdanud oli

Üheks beebide sünnipäevade pildistamise traditsiooniks on «smash the cake», ehk tillukesel sünnipäevalapsel lastakse uhkes tordis käsi- ja nägupidi sees plödistada, torti peost süüa, seda laiali loopida ja riietele määrida. Uhke kreemilaadungiga kaetud koogid ongi mõeldud selleks, et need fotodel võimalikult külluslikud ja rikkalikud välja näeksid. Siin pole kohta tagasihoidlikkusele - kuiva keeksiga mängides ei juhtu peale tüütu puru ju midagi, kreem ja erinevad täidised on need, mis piltidele meeleolu loovad.

Üks ema läks aga Mirrori andmetel veidi liiale ning pakkus lapse poolt räsitud tordist vaagnale allesjäänud jäänuseid külalistele. Võib mõelda, et tegu on õilis, sest toiduraiskamine on eriti praegusel ajal valus patt, aga kui juba lapsele mängimiseks lopsakas kreemitort telliti, siis toidu säästmisest pole küll eriti juttu. Lisaks nagu eelnevalt mainitud, pole need tordid söömiseks mõeldud.

Naine, kes oma õelapse sünnipäeval käis, oli nii hämmingus, et tegi Redditisse postituse. «Ma pidin pikali kukkuma, kui nägin, et meile serveeritakse torti, mida väikelaps veidi aega tagasi ilastas ja selle sees nägupidi seikles. Mõtlesin, et meile, külalistele, on tellitud sarnase koogi minivariant, aga võta näpust, meile pakuti kandikule jäänud riismeid.» Närvivapustuse äärel olevale naisele oli eriti arusaamatu, et teised külalised ei olnud juhtunust üldse häiritud ning sõid koogiriismeid nagu oleks see maailma kõige normaalsem käitumisviis.

Kui õed hiljem telefoni teel sellest rääkisid, suutsid nad teineteise peale kumbki nii solvuda, et nüüd on tüli majas.