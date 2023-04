Hollywoodi staarid saavad enamikust tavakodaniku kohustustest sujuvalt kõrvale hiilida või need palgalisele abilisele edasi delegeerida, aga kohtupingist neil pääsu pole. Justitia on pime ja teda ei huvita, mitu Oscarit kellegi kaminasimsil istub.

Pole vahet, milles staari süüdistatakse või süüdistab ta kedagi ise – kohtuuksi kulutav kuulsus tekitab ühiskonnas furoori, mis jätab ta karjäärile rasvase märgi. Omaette ooperiks on kujunenud mitte niivõrd see, mida staar ütleb, vaid see, mida ta kannab. Kohtuskäimisest on saanud etendus, kus publikut enda poolele meelitada.