Charles viskas Elizabeth II ustava assistendi ja sõbra Angela Kelly majast välja

Angela tegi oma isiklikul Instagrami kontol postituse, kus kirjutas, et pakib asju ning on lõpuks ometi kolimas koju, mida ta saab täie südamerahuga koduks nimetada. Ta on teinud ka mitmeid trotsi väljendavaid story-sid, milles ta näitab, et ei kavatsegi murduda: «Ma olen liiga vana, et muretseda kellele ma meeldin ja kellele mitte! Mul on tähtsamatki teha! Kui sa armastad mind - armastan mina sind! Kui toetad mind – toetan sindki! Kui sa mind vihkad – siis mind ei huvita!»