NUNNU JÄÄDVUSTUS ⟩ Itsitav sülelaps napsas printsess Catherine'ilt käekoti

Walesi printsess Catherine on imeline ema oma kolmele lapsele ja tihti on näha teda avalikel visiitidel pisikeste beebidega kudrutamas ja lapsi lõbustamas. Ta on varasemalt korduvalt intervjuudes öelnud, et on suur laste fänn ja tema abikaasa prints William on lustakalt kommenteerinud, et tema naist ei tohi titadega kokku lasta, muidu on neil varsti pere suurendamise jutud platsis. Ning Kate'i kehakeel räägib ise enda eest, ta tõesti sobib väikelastega ülihästi kokku.