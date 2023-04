KAS SINA TEADSID? ⟩ Ema mõistis lõpuks, mida beebiriiete rõivasuurused tähendavad: arvasin, et mu laps on hiiglane

Rachel on sellega segadusse ajanud ka teised lapsevanemad, kelle jaoks see avastus samamoodi üllatuslik oli. "Arvasin lihtsalt, et ju on minu viiekuune poeg hiiglase mõõtudes, sest talle ei mahu ükski tema vanusele mõeldud riietusese selga, aga selgus, et olen ise süsteemist valesti aru saanud."

"Kui titeriiete suuruseks on kirjas «Kuus kuud», siis pole need mõeldud kandmiseks ajak, kui laps saab poole aastaseks. Ei, see tähendab, et laps saab seda rõivaeset kanda kuue kuu vanuseks saamiseni. Nagu misasja, kuidas ma seda seni ei teadnud," ei väsi Rachel oma hämmingut jagamast.

Selgus, et tema pojast võib küll tulevikus vägilane saada, aga praegu on ta täiesti tavalises mõõdus. Ema naerab oma TikToki videos, et laps pole mitte tulevane jõusportlane vaid tal on lihtsalt rumal ema.

Aga kuidas need suurusnumbrid siis tegelikult käivad ja mõeldud on? Loomulikult pole väikelapsedki ühes standardmõõdus ja kõik ühe kujuga. Aga selgus, et kui riietele on märgitud suurus 6 kuud, siis saab beebi neid üldiselt kanda 3-6 kuu vanuses.

Veebikommentaatorid jagunevad täielikult kahte leeri: on neid, kelle jaoks pole see mingi uudis ja on neid, kes ei ole samuti seda seni teadnud. Samas rõhutatakse, et erinevatel tootjatel on nii erinevad mõõdud, kui süsteemid suuruste määramiseks nii et ühest tõde ei pruugigi olla.