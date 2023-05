NII ON ÕIGE ⟩ Tõenäoliselt oled terve elu deodoranti valesti kaenla alla pannud

Dermatoloog dr Lindsey (TikTokis @dermguru) selgitas, et deodorandi pealekandmiseks on kindel kellaaeg – ja see ei ole hommikul. Seda tuleb teha hoopiski õhtul. Põhjus seisneb selles, et öösel kehatemperatuur langeb, mis tähendab, et sa higistad vähem. Kui higinäärmed on vähem aktiivsed, imendub deodorant paremini.