Eestlanna: kaks korda aastas Botoxit süstida on okei

«Ma olen otsustanud kasutada tänapäeva meditsiini võimalusi, mis on suurepärased. Selles pole midagi häbeneda, vaid pigem on äge, et meil on sellised võimalused,» jätkas enesekindel Kaisi. Naine tunnistas, et laseb endale Botoxit süstida kaks korda aastas ja arvab, et mõistuse piires on kõik korras – sõltlasena ta ennast ei tunne.

Laasma on aru saanud, et tema jääb igast heast asjast sõltuvusse, olgu selleks siis trenn või midagi muud, mis tekitab hea enesetunde. «Kui ma vaatan peeglisse ja näen enda jaoks säravamat, värskemat, õnnelikumat väljanägemist, siis loomulikult tekitab see sõltuvust. See on hea sõltuvus, mis ei ole tervist kahjustav. See on minu enda keha ja ma ise tunnen, mis on minu kehale hea. Kui ma olen õnnelik, siis miks mitte?» arutleb ta.