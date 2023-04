Lionel Richie suhtest 40 aastat noorema naisega: ta annab mulle turvatunde

Hoolimata sellest, et nad elasid sel ajal eri maailma otstes, oli Richie ja Parigi side vaieldamatu. Vesteldes leidsid nad, et neid tõmbavad teineteise ainulaadsed vaatenurgad ja ühised kired, ning nad teadsid, et on leidnud midagi erilist. «Meil olid suurepärased vestlused, rääkisime ööd läbi kõigest,» ütles Parigi. «See on olnud ilus.»

Nende armastuslugu on tunnistus sellest, et vanus on vaid number, kui tegemist on südameasjadega. Richie on 73-aastane ja Parigi 33. Hoolimata kriitikast ja spekulatsioonidest nende suhte kohta, on paar oma romantikat suuresti privaatsena hoidnud. See räägib nende pühendumisest ja soovist keskenduda armastusele teineteise vastu. «Kui minu elus on asjad nihkes, siis teeb Lisa kuidagi kõik natuke turvaliseks.»