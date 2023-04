Naine: mu mehe salajane harjumus ajab mind hulluks

«Mu mehe salajane kulutamisharjumus lööb meie vahele kiilu,» alustab naine oma juttu.

«Tunnen, et meie suhtes hakkab vaikselt usaldus kaduma ja ma ei saa aru, miks ta ei räägi minuga otse,» puistab 67-aastane naine südant.

«Kuni viimase ajani oli meie suhe suurepärane. Olin alati hinnanud oma mehe ausust. Innustasin teda pärast pensionile jäämist mõne hobiga tegelema. Aga ma ei oodanud, et ta hakkab nende peale selliseid summasid kulutama,» räägib naine.

Ta selgitas, et mehe suurimaks hobiks on internetist asjade tellimine: nende ukse taha saabus iga päev uus pakk. Erinevatest toiduvalmistamisseadmetest muusikariistadeni.

Mis veel veidram, naine on hakanud maja ümbert peidetud pakke leidma ehk siis tema mees on püüdnud varjata, kui ta taas midagi tellinud on.

«Kui ma aiast leitud pakiga ta ees seisin, väitis ta, et olen rumal.» Siiski tunnistab naine, et peamine mure pole kulutatud summad, vaid see, et mees teeb neid asju salaja.

«Miks ta tunneb vajadust seda minu eest varjata?» on naine nõutu.

Oma lugu jaganud naisele soovitatakse oma mehega asjast siiski rääkida. «Paljudel inimestel on raskusi pensioniga kohanemisel ja võib-olla on teie abikaasa täitnud ostlemisega tühimiku, mille tööst kõrvale jäämine tekitas,» arvab üks inimene.