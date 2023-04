Soome lasteaias kuritarvitas õpetaja last: meest oli sarnastes tegudes varemgi kahtlustatud

Laps rääkis ülekuulamisel, et mees oli pannud käe talle riiete alla ja «alati käperdanud» tema suguelundeid, kui nad olid olnud voodis ehk siis teod pandi toime laste uneajal. Kuigi tüdruk ütles, et tal on valus, ja palus, et õpetaja lõpetaks, mees siiski jätkas oma tegevust.

Mees ise eitas süüdistust ning ütles, et see on lapse elava kujutlusvõime vili. Samuti ütles ta, et tegemist on keerulisema lapsega, kes erineb teistest. Tema sõnul ei saanud tal tekkida isegi võimalust kuritegusid toime panna, sest laste juures viibib alati mitu inimest. Mees ütles, et ta pole kõnealuse lapsega kunagi kahekesi jäänud, kuid kohtus üle kuulatud kolleegide sõnul oli laste magamistoas vahel vaid üks täiskasvanu. Samas märkisid kolleegid, et polnud kunagi märganud, et mees lastega kuidagi seksuaalselt käituks.