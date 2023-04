KÕIKEMUUTEV INTERVJUU ⟩ Meghan Markle'i õde tulistab verivärskes telesaates: ilma temata oleks ta siiani ettekandja

Väidetavalt pommuudistest pakatav teleusutlus pole veel eetrisse jõudnud, kuid avalikkuse ette on jõudnud killukesi, mille põhjal on tegu tõeliselt põrutava vestlussaatega.

Auerbach on nimetanud seda intervjuud millekski, mis näitab Meghanit sellisest küljest, mida maailm seni näinud pole. «Dokumentaalfilmis on näha rida peidetud videoid, hindamatuid mälestusi, tõde koduste kohta ja salakasi salvestusi, mis kõik esmakordselt avalikkuse ette jõuavad,» kinnitas saatejuht Twitteris.

Loomulikult on põnevil nii isa Thomase pooldajad, kui Meghani fännid ja ootavad põnevusega uusi paljastusi. Eriti ootusärevaks teeb neid see, et lõpuks ometi on Thomas Markle'il avalik platvorm, kus ta saab sassis peresuhete teemal oma loo ära rääkida. Nii et on mida oodata!