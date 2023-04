ARSTID HÄMMINGUS ⟩ Sündis beebi, kellel on kaks funktsioneerivat peenist, kuid midagi hoopis puudu

Seda olukorda, kust poisslapsel on sündides kaks peenist, kutsutakse meditsiinilises kõnepruugis difalliaks ning uuringute kohaselt esineb seda umbes üks kord kuue miljoni sünni kohta. Selle beebi seisund on aga veelgi haruldasem.

Sellise juhtumi teeb eriti haruldaseks see, et arstid tuvastasid mõlema peenise täieliku funktsioneerimise. Laps saab mõlema peenise kaudu urineerida, ainult et üks liige on sentimeetri võrra lühem, kui teine.