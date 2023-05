Põhjus, miks Eva Longoria lubab oma nelja-aastasel pojal kohvi juua

Näitleja, lavastaja, produtsent ja aktivist Eva Longoria ei räägi oma pojale sellest, kas toit on «hea» või «halb». Selle asemel, et nimetada teatud toiduaineid tervislikeks või ebatervislikeks, soovib ta, et poiss jääks uudishimulikuks. «Ma tahan, et tema suhe toiduga oleks väga tervislik,» ütleb ta.