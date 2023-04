FOTOD ⟩ Siiami kaksikud räägivad, milline on nende seksuaalelu, kui neil on vaid üks vagiina

Kuigi ta käib Danieliga kohtamas, ütles Carmen, et nad ei ole omavahel seksuaalselt intiimsed. Eelmisel aastal ajakirjale Jubilee antud intervjuus kirjeldas ta nende sidet rohkem kui «lähedast sõprust». Nad on rääkinud tulevikus kihlumisest, kuid enne tahavad nad proovida, kuidas nende kooselu sujuks.

«Kuigi Daniel ja mina armastame lapsi, ei taha me lapsi saada,» lisas ta. «Mina ja Lupita ei saa rasestuda, meil on endometrioos ja lisaks on meil ka hormoonblokaator, mis takistab menstruatsiooni,» lisas ta.

Ta jätkas: «Mõnikord tunnen end halvasti, sest tahan Danieliga nii palju aega veeta. Seega püüame leida kompromisse. Näiteks Lupita valib, kuhu läheme välja õhtust sööma või mis tegevust me tegema hakkame,» rääkis Carmen. Ta lisas ka, et Lupita saab tema kallima Danieliga väga hästi läbi.

Mis puudutab romantilisi suhteid, võivad õed väga erinevad olla, kuid nad on väga sarnased paljudes muudes valdkondades, näiteks karjääripüüdlustes. Mõlemad tahavad töötada veterinaartööstuses ja lisaks on Lupital lootust saada komöödiakirjanikuks.

Carmen selgitas, et temal ja Lupital on riiete osas sama maitse ja üks nende naabritest on neile juba alates 5. eluaastast riideid õmmelnud.

Õed räägivad ka, et suudavad tunda teineteise tundeid. «Ma tunnen, kui Carmen on ärevil või hakkab nutma,» paljastas Lupita. Carmen märkis, et Lupita on temast «palju tähelepanelikum» ja märkabki rohkemat.

Carmen ja Lupita tunnistasid, et nad ei tüdine teineteises kunagi ära. Pika päeva lõpuks tegelevad nad tavaliselt oma asjadega — Carmen tegeleb näiteks koolitöödega ja Lupita kuulab muusikat.