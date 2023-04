MITU SUL ON? ⟩ Just nii palju rinnahoidjaid peaks igal naisel olema

On naisi, kellel on liiga vähe rinnahoidjaid ja neid, kes näiteks ei leia kapist teatud tüüpi riietele sobivaid rinnahoidjaid. Väga paljud ostavad endale ka vales suuruses rinnahoidjaid, mistõttu jäävad need kappi seisma.

Paljud naised teavad, et hästi istuva rinnahoidja ostmine on isegi müüjalt abi paludes mõnikord keeruline. Rääkimata siis sellest, kui tuleb väikeseks jäänud rinnahoidja netipoodides surfates endale sobiva vastu välja vahetada. Õnneks tuleb appi aga ühismeedias laialt lendu läinud lihtne õpetusvideo.

Madisone Anne'i nime kandev TikToki kasutaja (@madisonanneh) postitas lühikese video, kus ta selgitab üksipulgi lahti, kuidas end mõõta nii, et saaksid poest kohe õiged rinnahoidjad. Lisaboonusena ütleb ta ka seda, et tegelikult peaks end iga kuue kuu tagant üle mõõtma.

The Brand New 2021 Edition on finding your own size!

«Sinu korvisuurus koosneb kahest erinevast mõõdust: üks neist annab sulle ümber keha mineva paela suuruse (näiteks 70, 75, 80), teine aga rinna enda korvi (näiteks A, B, C, D),» selgitab Madison oma videos. «Esimene mõõtmine on paela suuruse teada saamiseks ning tuleb teha otse rindade alt. Tõmba mõõdulint endale ümber ning pane kirja number, mille sealt saad.» Edasiste juhiste kohta loe edasi SIIT .

«Soovitan üldiselt kõigile, et sobiv number on 8-10 paari ja need peaksid olema just sellised, mida on mugav kanda, mis vastavad vajadustele ja on silmaga ilus vaadata,» lausub Lounge Underweari tootejuht Emily Blount.