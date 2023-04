Pilt on illustratiivne.

Naine ütleb, et soovib endale ise kallima valida, kuid tema isa sekkub kõikidesse suhetesse, pannes tütre valiku ette. Asi on selles, et isa tahab traditsioonide kohaselt talitada ja tütrele ise mehe valida. Nii ongi naine endiselt vallaline.