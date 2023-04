5 asja, mida sina teed viisakusest, kuid mis juuksurile üldse ei meeldi

«Sa ei pea oma juuste välimuse pärast vabandama,» ütleb juuksur Molly Goetz. Pole tähtis, kui kaua sa pole juukseid lõiganud, kas otsad on lõhki, kas juuksed on välja langenud või pähe on ilmunud esimesed hallid karvad. Selle asemel küsi hoopis nõu ja nippe, kuidas juuste eest paremat hoolt kanda. «Oleme siin selleks, et anda nõu, mitte teie üle kohut mõista,» ütleb Goetz.

Juuksur värvis ja lõikas su juuksed, kuivatas need fööniga ja sättis kenasti hoidma. Siis aga mõistad, et tulemus pole päris see, mida lootsid, ja see ei meeldi sulle. Sa pole kindel, kas öelda oma arvamus juuksurile või mitte. Tõde on aga see, et juuksur hindab ausust, sest see on ainus viis asju korda teha ja hoida sind õnneliku ning lojaalse kliendina.