KAALU HOOLIKALT! ⟩ Meigiblogija nimetas populaarset iluprotseduuri suurimaks veaks oma elus

19-aastaselt otsustas neiu endale ilusalongis silmalau püsimeigi teha. See on korrektsioonitehnika, mis hõlmab spetsiaalse pigmendi sisestamist nõelaga naha pealmistesse kihtidesse, et luua püsiv lainerijoon.

«Kasutasin tol ajal iga päev musta silmapliiatsit ja arvasin, et see protseduur lihtsustab mu elu märgatavalt. Nüüd aga katsetan igapäevaselt eri meigistiilidega ja mu kiisusilma lainerijooned rikuvad palju ära ja annavad mulle hoopis lisatööd,» kurtis naine. Ta selgitas, et lainerijoone katmiseks peab ta vähemalt kaks kihti peitekreemi panema ja need spetsiaalse tehnikaga nahale kinnitama, et meik päeva jooksul reetlikult maha ei kuluks.

Postitatud videos näitas naine oma välimust nii lainerijoonega kui ka ilma. «Võib-olla on see mu suurim viga elus, mida ma väga kahetsen,» tunnistas Mar.