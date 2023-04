PATUVÄÄRILINE VIGA ⟩ Vaid nii kaitsed oma last päikese ohtude eest

Eestis on melanoomi esmajuhtumeid aastas umbes 250. Enim on riskigrupis keskealised ja vanemad inimesed, kuid paraku on noorte ja laste haigestumine tõusuteel.

Regionaalhaigla onkoloog-vanemarst doktor Kadri Putnik rääkis «Tervise pooltunnis», et iga nahavähk ei ole kindlasti melanoom, aga ta on üks osa naha pahaloomulistest kasvajatest ja neist kõige agressiivsem. Ta julgustab inimesi viibima värskes õhus, kuid mitte keskpäeval ereda päikese käes ning rannas praadimist ei pea ta üldse mõistlikuks. Parimaks kaitseks päikesepõletuse ja sellega kaasnevate ohtude eest nimetas ta otsese päikese eest varjumist, kaitsvat riietust, mütse-kübaraid ning kaitsekreemi.

Soome vähiorganisatsioonide tervisedenduse juht Heidi Löflund-Kuusela räägib UV-kiirguse ja melanoomi seostest ning jagab olulisi nõuandeid, kuidas silmaterakestest lapsi päikese eest kaitsta tuleb. Tema sõnul on samuti kõige parem end päikese eest kaitsta riietusega ja varju otsides. Päikesekreemi seevastu kasutatakse täiendava kaitsevahendina.

Löflund-Kuusela soovitab lastele pikkade varrukatega riietust, pikemaid jalgu ja laia äärega mütsi, mis ei kaitse ainult pead, vaid ka kaela, kõrvu ja nägu. Lisaks tuleks täiendava kaitsena kasutada päikesekaitsekreemi.

Kuid olulisena toob ta välja vea, mida lapsevanemad lastele päikesekreemi peale kandes teevad. Nimelt ei tohi kreemi kogusega koonerdada. «On oluline, et kreemi tuleb piisavas koguses nahale kanda. See on paljude patt, et nad küll panevad päikesekaitsevahendit, kuid liiga vähe. Pigem pange seda rohkem, kui liiga vähe,» õpetab ta.