MIDA TEHA? ⟩ Ema mure: laps leidis mu alastipildid telefonist üles

Nüüd tunneb ema pidevalt justkui elevant oleks toas. Asja muudab hullemaks, et ta häbi tõttu valetas, et piltidel pole tema. Kuidas nüüd asi jutuks võtta, kui enne nii kategooriliselt kõike eitatud sai?

«Kõik on olnud taolises olukorras, kus lapsele on mingi intiimse asjaga vahele jäädud,» vastati talle Romperi nõuanderubriigist. «Instinkt kõike eitada on samuti tavaline, sest su piiridest astuti üle. Mitte et su tütar oleks tahtnud piiri ületada, aga see läks nii. Ja su reaktsioon oli õigustatud. Üks asi on valmistuda selleks vestluseks ja hoopis teine asi on jääda ootamatult vahele.»

«Enne kui me selle juurde jõuame, tahan sulle (ja kõigile, kes seda loevad) meelde tuletada, et maitsekas alastiolek ei ole midagi, mida peaks häbenema. Samuti vähem maitsekas alastiolek. Kõik alastipildid on head, kui need on tehtud vabatahtlikult ja kõik osapooled tunnevad end nende saatmisel ja vastuvõtmisel hästi.»

«Ma ei pea seda ilmtingimata vajalikuks, et sa oma tütrega praegu alastipiltidest räägid. Tal on ilmselt sama piinlik kui sul ning ta ei taha ilmtingimata süveneda sellesse, mille peale ta kogemata sattus. Kui ta selle teema ise uuesti tõstatab, siis võid kindlasti selgitada, et jah, need olid alastipildid, mille sa tegid enesearmastusest. Häbi ja privaatsus ei ole üks ja seesama asi ning kuigi sa ei häbene neid, kavatsesid pilte privaatselt hoida. Võid ka vabandada valetamise pärast ja selgitada, et see tuli ootamatult ja mõnikord on inimese kaitsemehhanismiks valetamine. Olen väga selle poolt, et täiskasvanud tunnistavad lastele, et ka nemad teevad vigu ja valetavad mõnikord.»