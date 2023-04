KURB ⟩ Kim Kardashiani teisik suri haiglas pärast ilulõikust

Christina pere ütles, et tema äkilist ja traagilist surma 20. aprillil uuritakse pärast seda, kui meditsiiniline protseduur võttis pöörde halvemuse poole. Modelli leinav pere kogub nüüd raha tema matuste jaoks, mis peaksid toimuma 4. mail.

«Sügava kurbuse ja raske murtud südamega peame teatama meie kauni armastatud tütre ja õe Christina Ashten Gourkani vapustavast, kahetsusväärsest ja ootamatust lahkumisest,» kirjutas tema pere GoFundMe lehel. «Ta oli hooliv ja armastav vaba hing, kes võttis alati aega, et tuua naeratus igaühe näole, kellega ta kokku puutus.»

Pärast ehmatavat telefonikõnet eelmise nädala neljapäeva varahommikul kiirustasid Christina pereliikmed haiglasse, et olla tema voodi kõrval. Nad kirjeldasid seda õudusunenäona, kui nad vaatasid, kuidas Christina tervis halvenes haiglas.

Fännid on tema surmast šokis ja leiavad, et inimesed peaksid rohkem mõtlema, kas ilulõikus on väärt oma eluga riskimist, kirjutab news.com.au.