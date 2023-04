HITIHOIATUS ⟩ Maailmakuulsad Jenniferid näitasid hetke kuumimat maniküüri

Punaselt vaibalt ja ekraanidelt tuttavad naised on mõlemad armunud ühte ja samasse küünedisaini. Staaride maniküür on nii palju tähelepanu võitnud, et alanud on võidujooks pärlmutter küünelakkidele. Komeedina taevasse lennanud trend kannab rahvasuus juba nime «Jenniferi küüned».