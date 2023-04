MIDA TEHA? ⟩ Põhjus, miks blondidel on õhemad juuksed kui brünettidel

Blond karv kannatab kuuma kehvasti, nii et näiteks föönitamine teeb selle kiiresti kuivaks ja hapraks. Blondid juuksed lähevad ka kiiremini mustaks, mistõttu on soovitatav neid sagedamini pesta. Kuid üks suurimaid muresid, millega blondid kokku puutuvad, on hõredad juuksed. Miks nii?

Blondid juuksed on hapramad

Raamatu «Blonde Like Me: The Roots of the Blonde Myth in Our Culture» järgi on vaid kaks protsenti inimestest maailmas blondid, mis teeb loomulikud blondid äärmiselt ainulaadseks. Selle ainulaadsusega kaasnevad aga õhukesed juuksed. Ja kuumus kärbib õhukesi juukseid kindla käeva veelgi harvemaks.

Kuidas hoida blondid juuksed tervena?