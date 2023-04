Mees: andsin kallimale elektrivõla tasumiseks raha, tema aga kulutas selle mujale

«Talle meeldib kanepit suitsetada, kuid ma vihkan kõike, mis on seotud narkootikumidega, nii et ta nõustus minuga koos olles sellest eemale hoidma,» räägib mees kohe suhte alguses tekkinud probleemist, mis lahenes aga talle meelepäraselt. Vähemalt nii ta ise arvas...

Mees räägib, et kui ta naisel viimati külas käis, palus too temalt laenuks raha, et elektriarve tasuda. Mehel hakkas naisest kahju ning ta andis raha kõhklusteta. Seejärel läks mees poodi, et oma armsamale kapid toitu täis osta. Ta sai aru, et naisel on rahaliselt praegu keerulised ajad, ning ta pakub talle rõõmuga abi.