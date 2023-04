PILDID ⟩ Tõsielustaari postitus pani fännid tema rindade pärast muretsema

Suurbritannia tõsielusarjast Geordie Shore tuntuks saanud Chloe Ferry on pärast saates osalemist saanud sotsiaalmeedias üsna populaarseks ning kogunud palju toetajaid. Nädal tagasi Instagrami postitatud pilt pani aga andunud toetajad naise tervise peale mõtlema, kirjutab LADBible.

Kolm rinnasuurendusoperatsiooni läbinud naine jagas Instagramis endast seksikat bikiinides pilti. Ilus pilt tekitas aga palju küsimusi, sest inimesed märkasid tema dekolteel väikest muhku, mis võib viidata sellele, et üks naise rinnaimplantaatidest on tema kehas ümber keeranud.

Kuigi naise keha kommenteerimine on üsna hell teema, arvasid mitmed inimesed, et kui tegemist on terviseprobleemiga, võib oma muret väljendada. Seetõttu soovitasid paljud kommenteerijad naisel oma implantaati arsti juurde kontrollima minna.

Üks ilukirurgi õena töötanud naine kommenteeris Ferry pildi alla, et kuigi tegemist ei ole tervist ohustava murega, võiks seda ikkagi arstile näidata, sest see pole esteetiliselt kena ning tekitab asümmeetriat.

2017. aastal paljastas naine, et ta oli lasknud oma rindu kohendada, sest ta sai sotsiaalmeedias palju kriitilisi kommentaare ning mitmed inimesed ütlesid, et tema rinnad ripuvad liialt alla. See mõjus raskelt naise enesehinnangule ning ta muutus väga ebakindlaks.