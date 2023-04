Kummaline foobia: naine kardab vannivett

«Arvasin, et terve maja variseb kokku. Oma väikeses nelja-aastases peas arvasin tõesti, et mu ema on surnud ja mina suren järgmisena. Mu emaga oli kõik täiesti korras ja ta ilmselt ei mõistnudki, kui traumeeriv see minu jaoks oli, kuid ma ei suutnud neid emotsioone kunagi töödelda.»

Kui Darcey oli 13, hoidis klassikaaslane teda vee all, kuni ta tundis end rahulikult ja eufooriliselt – teisisõnu ta oli uppumise äärel. Ja aasta hiljem minestas ta vannis ja sai peahaava. Kõik see koos tekitas tal meeletu hirmu ülevoolavate vannide ja suurte veekogude ees. «See ei ole veehirm – ma armastan ujuda ja tegelikult ka vannis käia. Kardan ülevoolavat või loksuvat vett, näiteks ummistunud tualette, täis valamuid, ülevoolavaid vanne, mistahes vannitoa stsenaariume.»

Hirm oli nii suur, et praegu 48-aastasel naisel tekkisid paanikahood. «Mu süda peksis, tundsin end nõrga, uimase ja iiveldavana, kogu veri voolas mu peast välja.»

Nüüd elab hirmuvaba elu

30 aasta jooksul ilmnesid need sümptomid iga kord, kui Darcey lahkus vannivee joostes vannitoast. «Ma tegelikult armastan vannis käia, küünlavalgel vanni võtta on imeline lõõgastus,» avaldas Darcey. «Aga mõnikord panen vannivee jooksma, siis lähen ja teen midagi allkorrusel, ja kui mulle meenub, et vesi jookseb, siis ajas see mind paanikasse. Tundsin, et ma ei saa vannituppa naasta, kui veetase vannis on tõusnud.»