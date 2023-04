Mari lapsepõlv oli üsna tavaline, kuid kui perre tulid kasulapsed, muutus kõik

Mari arvates keerles vanemate elu ainult kasulaste ümber. Mari, Kaisa ja nende laste jaoks ei paistnud aega jätkuvat. Siiski oli üks erand: kui Mari oma mehest lahutas, kolis ta tütrega ajutiselt vanemate juurde. Mari meenutab seda aega hea sõnaga ning ema ja isa tundusid hea meelega abiks olevat. Kui ta endale lõpuks korteri sai, muutus vanemate suhtumine taas.

«Olin just kolinud oma uude koju. Isa tõi ootamatult treileritäie pappkaste, mis olid veel neile jäänud. Ta pani need lumisele maapinnale, helistas, et ma need sisse viiks ja lahkus,» kirjeldab Mari. Sel hetkel ta mõistis, et oli vanematele olnud tähtis vaid mõnda aega, sest vajas nende abi. Kui ta aga jalad uuesti alla ajas, muutus vanemate käitumine külmaks.

Kasulapsed ei ole süüdi, kuidas ema ja isa käituvad

Kasulapsed on nüüdseks juba täiskasvanud ja elavad omapäi. Mari ja Kaisa tunnevad, et nende ema ei tunne endiselt huvi nende ega lastelaste elu vastu. Mari on praeguses kodus elanud aastaid, kuid vanemad on tal külas käinud vaid korra.