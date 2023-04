Leiti ootamatu seos friikartulite ja depressiooni vahel

Lisaks on friikartul hea kindla peale minek, kui seltskonnas on laps, vegan, laktoositalumatu või mõni muu eritoituja - friikad sobivad enamasti kõigile. Rasvased nad on ja tervislikuks ampsuks ei pea neid ilmselt keegi, aga vahel võib. Aga kas nendega liialdades ähvardab meid vaid kaalutõus või veel midagi tervist laastavat?