VEIDER PÕHJUS ⟩ Miks on parem, kui laps on rohkem isa nägu?

Uuringus keskenduti 715 perele, kus beebid elasid ainult koos emaga. Teadlased leidsid, et need beebid, kes olid sündides rohkem isa nägu, olid aasta hiljem tervemad kui vastupidises olukorras lapsed. Uuring näitas, et endaga sarnase lapse isad veetsid beebiga rohkem aega koos kui need isad, kelle laps oli pigem ema nägu. Isaga koos olemine on lapse heaolu jaoks aga väga tähtis.

«Need isad, kes tajuvad, et laps sarnaneb nendega, on kindlamalt veendunud, et laps on nende oma, ja veedavad seetõttu temaga rohkem aega,» selgitas üks uuringu autoritest, dr Polachek. «Isa on lapse kasvatamisel oluline ja see väljendub lapse tervises.»

Dr Polachek selgitas uuringu tulemusi lähemalt: «Me leidsime, et lapse tervisenäitajad paranevad, kui ta näeb välja nagu isa. Peamine selgitus on see, et kui isa on lapsega rohkem koos, teab ta paremini lapse tervist ja vajadusi. On öeldud, et lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla, kuid uuringu kaasautor Marlon Tracey ja mina leiame, et kaasatud isast on juba palju kasu.»