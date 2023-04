Naine mõtles välja viisi, kuidas oma mehe norskamisega raha teenida

26-aastane Ana Malfer ja tema 33-aastane kallim Louis hakkasid koos elama aasta tagasi. Sellest ajast peale on naine kannatanud mehe valju norskamise tõttu magamata öid. Louis arvas, et ega ta norskamine nüüd nii hull ka pole, et sellest suurt numbrit tegema peab. Tõestamaks, kui palju tema norskamine naise und segab, hakkas mehhiklanna mehe tekitatud helisid diktofonile salvestama.

Kui Louis helisalvestisi kuulis, arvas ta, et see oli naljakas ja nad otsustasid need Spotifysse üles laadida. Sellest ajast alates on Snoring Machine-nimelisel kontol iga kuu üle 15 300 kuulaja. Kõige populaarsem teos kannab nime «Kerge norskamine». Kuulajate hulgas on nii Mehhiko, USA kui ka Jaapani elanikke.