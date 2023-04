Juuksurid paluvad klientidel üht riideeset salongis mitte kanda, sest see takistab nende tööd

Selgub, et su juuksur võib sind mõttes maapõhja kiruda, kui kannad üht kindlat riideeset. Nii et järgmine kord, kui ilusalongi poole samme sead, mõtle oma valik hoolikalt läbi.

Mis selleks on? Loomulikult kõrge rullkraega kampsunid, pluusid ja pulloverid. «Tõenäoliselt saab see värviseks ja siis on see minu süü, kuigi sa oleksid võinud midagi minu jaoks hõlpsamat selga panna.»