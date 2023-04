ETTEVAATUST ⟩ 2 tavalist, aga ränka viga, mida inimesed juukseid pestes teevad

«Kuigi kuum vesi võib olla kasulik, et aidata toodetel sügavale juuste sisse imenduda, võib see ka juustest eemaldada loomuliku rasu. See aga põhjustab kuivust ja sellele järgneb ülearune rasu tootmine, et kompenseerida kuivust,» selgitas Petty. «Peanahk hakkab ketendama ja sügelema ning juuksed muutuvad kuivaks ja hapraks ning hakkavad murduma. Selle asemel loputa juukseid leige veega, et säilitada juustes olevad loomulik õli ja niiskus.»