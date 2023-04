RAHAMUREL ON LÕPP ⟩ Naine jagab skeemi, kuidas lihtsat hügieenitoodet müües uskumatuid summasid teenida

USA-st pärit Farida Bayoumi tutvustas TikTokis lihtsaid samme, mille abil on võimalik igakuiselt suurt kasumit teenida. Noor naine sõnab, et ta suudab nüüd, mitme sissetulekuallikaga, vaid 15 tundi nädalas tööd tehes endale suurepärase tuelviku kindlustada, kirjutab The Sun.

24-aastane naine räägib, et alustas oma karjääriga juba ülikoolis käies, kui ta hakkas tellima Hiinast päikeseprille ning müüs neid siis pisut kallimalt edasi. Nüüd on tema strateegia laienenud ka teistele toodetele ning kasutab nende müümiseks üle maailma tuntud müügiplatvormi.

Bayoumi sõnul on tema üheks edukaimaks tooteks vatitikud, mida ta on suutnud väga odavalt kokku osta ja Amazoni veebipoes kasumiga maha müüa. Naine jagab, et ostis 500 pakki vatitikke ning müüb neid internetis nelja paki kaupa suurema summa eest edasi. Tema arvutuste põhjal on selline skeem väga edukas, sest ta teenib vaid vatitikkude müümisega 90 000 eurot kuus.

Naine paljastab, et enne seda, kui ta internetis raha teenimisega alustas, töötas ta ühes digitaalse turunduse ettevõttes, kus ta teenis väga tagasihoidlikku palka, millest ei jäänud kuu lõpuks kunagi midagi alles. Ta meenutab, et loobus 22-aastaselt oma üksluiseks muutunud kontoritööst ning hakkas töötama vabakutseliselt.

Ta võttis endale eesmärgiks ühe aasta jooksul internetis raha teenimist proovida. Naine keskendus esmalt päikeseprillide müümisele ning pärast mitmeid katsetusi hakkas Bayoumi lõpuks märkimisväärset sissetulekut teenima. Nüüd jagab ta sageli oma nippe ettevõtlusega seotud kursustel.