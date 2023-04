STILIST PALJASTAB ⟩ Kes kandis läbipaistvat riietust? Keda tuli liikumatu kleidi tõttu lavale aidata?

Peeter

Peeter on see vaesekene, kelle riietuse kohta on keeruline midagi rääkida. Tema teatas lihtsalt, et tuleb oma ülikonnas, mille vastu polnud meil midagi. Peetri isiklik ülikond läheb tema looga kenasti kokku, aga üldiselt ei ole Peeter ja riided just eriline love story.