NAINE TESTIB ⟩ Kas on olemas näokreem, mis annaks ärgates puhanud Okasroosikese efekti?

Tulemus: See kaval pulber on minu vannitoas juba pikemat aega. Kuna pudelikesest jätkub ilmselt igaveseks ja see teeb oma tööd vaimustavalt tõhusalt, siis see minu riiulisse ka jääb. Piisab väikesest kogusest, et saada näolapi jagu vahtu ja ilma kraapiva tundeta on nägu pärast koorimist nagu uus. Kindlasti vajab nägu hiljem niisutust.