Pastor juhendas kümneid naisi ja lapsi end surnuks näljutama: siis kohtute Jumalaga

Keenias leidis politsei kümneid pastor Paul Mackenzie järgijate haudu, kes näljutasid end tema ettekirjutuste järgi, lootes kohtuda Jumalaga.

20. aprillil avastas Keenia politsei Malindi linna lähedal Mackenzie kinnistult 12 hauda, leitud haudade koguarv on jõudnud 27-ni. Surnute arv võib olla aga suurem, sest arvatakse, et igas hauas on rohkem kui üks naine või laps, teatab Citizen TV.

Politsei jätkab piirkonna läbikammimist. Nad on leidnud nälginud inimesi, kes on haiglasse toimetatud. 20. aprillil leiti kolm ellujäänut, kelle hulgas oli ka 16-aastane tüdruk. Päev varem päästeti kolm meest ja üks naine. Politsei töö teeb keeruliseks asjaolu, et paljud Mackenzie järgijad keelduvad võimudega koostööd tegemast ja varjavad end nende eest.

Surnukehade väljakaevamine leitud haudadest algas reedel, 21. aprillil. Võimud arvasid eelnevalt, et enamik surnuid on lapsed, kuna nende näljasurma tõenäosus on suurem.

Paul McKenzie oli kristliku sekti Good News International Church juht, kuhu kuulus palju kohalikke elanikke. Uurijate sõnul veenis vaimne juht oma poolehoidjaid, kes soovisid Jeesusega kohtuda, et seda on võimalik saavutada näljasurmaga.