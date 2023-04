Kurb kaotus: suri Caitlyn Jenneri ema Esther

«Mu süda on valu täis, andes teada, et eile hommikul suri minu ema,» kirjutas Caitlyn täna oma Instagrami postituses. «Ema kaotamist ei ole võimalik sõnadesse panna, sest ta on ainuke inimene, kes mind terve elu armastas,» jätkas 73-aastane endine olümpiasportlane Caitlyn.

Sarjades «Keeping Up With the Kardashians» ja «I Am Cait» episoodiliselt esinenud Estheril oli oma viimastel eluaastatel mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas murdis ta 2015. aastal 89-aastaselt kukkudes mõlemad puusaluud.