Kuidas suvel nii hea välja näha, et isegi maasikad kadedusest kahvatavad?

Nagu Dior peale Teist maailmasõda

Unistused kleidi kujul

«Teie ees on taevasinine helgete unistuste plisseerkleit. Paljaste õlgadega võrgutav suviste pidude kroonijuveel. Ole kauneim külaline igas pulmas ja poejärjekorras,» kirjeldab Aleksander sensuaalsel toonil. See on ühtaegu informatiivne ja humoorikas. Külaliste suud on kõrvuni ja silmad säravad.

«Meil on moestuudio 25. juubeliaasta,» jutustab Talumees. «Kuid lisaks sellele, et meil on soov tähistada, tunnetan ka, et inimesed vajavad midagi, mis neid emotsionaalselt laeks. Mis tooks lootust, armastust ja päikese tagasi taevasse. Talv on olnud väga raske, sõda ja kogu see rusuv foon, see on kurnav. Tahaks vabamalt hingata!»