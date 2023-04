UURING PALJASTAB ⟩ 50 protsenti noortest tunneb poes käies piinlikkust

Värskest soomlaste korraldatud uuringust* selgub, et lausa 50 protsenti küsitlusele vastanud 18–34-aastastest tunnistas, et nad on vahel oma toiduoste häbenenud.

Kõige rohkem survet avaldab tervislik toitumine – valdav enamus (85%) toiduostude pärast piinlikkust tundvatest inimestest ütleb, et häbitunde põhjuseks on ebatervisliku toidu ostmine.

Kassapidajana töötav naine tunnistab, et on eelmainitud nähtust igapäevaelus tõepoolest märganud. Näiteks on ta tähele pannud, et üks asi, mida enim häbenetakse, on maiustuste ostmine. Naise sõnul peegeldab see ilmselgelt ühiskonna ootusi, mida inimene sööma peaks, vahendab is.fi. Sageli mõeldakse: «Appi, mida müüja küll mõtleb?» Tõde on aga see, et müüjad puutuvad päevas kokku sadade inimestega ning neil ei ole aega üksiku kliendi ostudele tähelepanu pöörata.

Samuti selgus uuringust, et inimesed häbenevad valmistoidu ostmist, eriti just lastega pered. Peamiselt kujutab valmistoitu ostev ema ette, et kõik teised kassajärjekorras seisvad inimesed annavad hinnanguid, et ta ise toitu ei valmista ja oma perele «seda jama» sisse söödab. Tegelikkuses põrnitsetakse vaid ühel eesmärgil – et kassajärjekord rutem liiguks ja ometi koju saaks.

Valmistoidu ostmist pole vaja aga häbeneda, sest tegelikult on poes saadaval palju häid valikuid. See on loomulik, et kõigil pole aega ega jaksu iga päev ise vaaritada. Kellegi teise valmistatud toit ei ole automaatselt halb ja enda valmistatud toit ei ole automaatselt hea.

5 viisi, kuidas häbitunnet leevendada:

1. Kui tunned ostude pärast häbi, proovi enda vastu leebem olla. Kõik emotsioonid on lubatud.

2. Ära sildista ühtegi toitu heaks või halvaks.

3. Pea meeles, et üht õiget toitumisviisi pole olemas ja see, mida sa sööd, ei ole kellegi teise asi.

4. Aruta oma tundeid teistega, otsi kaaslastelt tuge. Häbitunne hajub, kui seda jagad.

5. Julgusta inimesi söömisesse pingevabamalt suhtuma.