Avalikult last imetav ema: «Mulle on öeldud, et rinnaga toitmine on sama rõve, kui onaneerimine»

18-aastane Shania O'Neill Blackpoolist räägib tüdinult, et teda kritiseeritakse pidevalt oma 2-aastase tütre avaliku imetamise tõttu. Etteheitjad väidavad, et lapse rinnaga toitmine on vastik ja Shania otsib oma tegevusega pelgalt seksuaalset tähelepanu.

Naisele heidetakse ette, et jagab imetamispilte seksuaalse tähelepanu saamiseks Foto: Caters News Agency/Scanpix

16-aastaselt Isabellat ootama jäänud Shania on netitrollide tõttu palju pisarad valanud. «Nad nimetavad minu imetamise teekonda perversseks ja väidavad, et saan pilte jagades seksuaalse erutuse. See on täielik absurd,» kurdab üliõpilane Shania. «Mind ei huvita, kus ma olen, kui mu laps süüa soovib ja ei näe ka põhjust seda varjata. Pudelist toites ei tule ju keegi selle peale, et nõuda pudeli ära peitmist.» Ta ei jäta oma last olenemata asukohast toitmata: olgu nad siis supermarketis, bussis, restoranis või poes ning ta ei tunne vajadust ennast täielikult kinni katta.

Naine toob oma TikToki videodes välja hoopis positiivse külje, miks ta seda kõike teeb ja alusetut, kuid jõhkrat kriitikat talub. «Ma olen oma tütrega väga isikliku ja hea omavahelise sideme saavutanud. Mitte ükski rumal mahategija ei võta meilt seda kogemust ära,» selgitab ta. Südikat ema ei kõiguta meeste seksuaalsed lähenemiskatsed, kommentaarid, et vaatajate jaoks on imetamine ebameeldiv ning jagab neile õiendajatele hoopis lahkelt selgitusi.

Pole vahet, kas imetad või onaneerid?

«Mulle kirjutavad inimesed, kes võrdlevad imetamist onaneerimisega. On mehi, kes ütlevad, et tahaksid mu kasupojad olla. Öeldakse, et otsin seksuaalset tähelepanu. Aga mul on kahju, et nii loomulik asi nagu imetamine inimeste jaoks nii vastik on. Veel 60 aastat tagasi oli see täiesti normaalne. Tissid on lapse toitmiseks!»

Shania toob välja ka, et rinnaga toitmine võib vähendada sünnitusjärgset depressiooni kuni 50 protsendi võrra. «Sain emaks verinoorelt ja mul ei olnud palju sõpru. Emaks olemine on palju suurem väljakutse, kui arvata oleksin osanud.»