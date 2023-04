HEA TEADA ⟩ Ootamatu kasu, mida me saame higistamisest

Higistamine on muidugi normaalne füsioloogiline reaktsioon, mis aitab kehal normaalset kehatemperatuuri säilitada.

Keskmisel inimesel on kaks kuni neli miljonit higinääret. Higi sisaldab looduslikku antibakteriaalset ainet, mis hävitab baktereid ja muid kahjulikke saasteaineid. Niimoodi võib see isegi punnide eest kaitsta.

Võib-olla oled kuulnud inimesi rääkivat toksiinide välja higistamisest, kuid ei tasu higistamist selle eest ülearu tänada. Kuigi uuringud on näidanud, et näiteks raskemetalle saab keha välja viia higi kaudu, siis suurem toksiinidest teevad minekut maksa, neerude ja soolestiku kaudu. Neid ei ole vaja välja higistada.

Kuid üks võimalik kasu higistamisest on niisutamine. Samuti ajab higistamine vere käima, nii et nahk särab kaunilt. Parema vereringe tõttu saab nahk vajalikke toitaineid hõlpsamini kätte. Kui vereringe on häiritud, on nahk kuivem ja tuhmim.

Miks on siis higil nii halb maine?

Ka hea asi on halb, kui seda on liiga palju. Ülearune higistamine ärritab nahka, tekitab löövet, ummistab poore ja soodustab bakterite ja seente vohamist. Et higi toimiks kenasti ja teeks head, tuleb hoolitseda hügieeni eest. Pese end regulaarselt ja kanna kehaliste tegevuse või soojade ilmadega hingavast materjalist kangaid.

Seejuures ära kasuta puhastusvahendeid, mis on liiga karmid, sest need rikuvad naha loomulikku kaitsvat barjääri. Oluline on leida tasakaal, et saad naha puhtaks, aga ka naha loomulik rasu jääb alles.