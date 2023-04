Šokis ema: kas mu eeskujulik 14-aastane tütar on tõesti prostituut?

«Hiljuti saatis keegi mulle anonüümse kirja, et mu eeskujulik tütar on seotud prostitutsiooniga,» avaldab naine. «Olen 46-aastane ja ma ei suuda isegi kirjeldada, kui mures ma olen. Sellest ajast peale pole ma magada ega süüa saanud,» jätkab ta.

Alates kirja saamisest on naine hakanud oma tütart tähelepanelikumalt jälgima, et aru saada, kas selles kirjas sisalduv väide võib tõele vastata.

«Ta on viimasel ajal palju riideid ja meiki ostnud ning samuti on ta hakanud palju aega sõpradega koos viibima,» märkas ema. Ema märkas veel, et kui tütar ei tundunud varem poistest huvituvat, siis nüüd veedab ta palju aega endast vanemate poistega.

«Kuidas ma temaga sellest räägin? Ma ei suuda isegi sõnu ritta seada,» on ema nõutu.

Naisele soovitatakse, et ilmsegelt peab ta tütrega anonüümselt saabunud kirjast rääkima. Tõenäoliselt võib kirja saatja olla mõni pahatahtlik eakaaslane, kes on tüdruku peale kade ning soovib nüüd tüdruku elu igal võimalikul viisil kibedaks teha.

«See, kuidas sa tütre käitumist kirjeldada on teismelise tüdruku puhul tegelikult normaalne ja võib olla täiesti kahjutu. Kuid pead kindel olema, et teda ei kasutata ära ja tal on sõpradega koos olles ohutu,» soovitab üks inimene murest murtud emale.