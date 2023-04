TEE ÕIGESTI ⟩ Kui sa raseerid valesti, siis rikud oma jalad ära

Esiteks ei tohiks sa kohe pärast duši alla minekut raseerija järele haarata, selgitas arst. Kuivadest karvadest on raskem läbi lõigata, mistõttu kasutame rohkem jõudu. Jõuliselt tegutsedes ärritad sa tõenäolisemalt nahka. «Ole duši all kaks kuni neli minutit, enne kui hakkad raseerima,» ütles ta. Soe vesi pehmendab karvu ja nii on neist lihtsam vabaneda.

Ära kunagi raseeri kuiva nahka! Koos karvadega tuleb sel juhul maha ka pealmine kiht nahka.

Järgmine samm siidiselt siledate jalgade jaoks on raseerimistera sage vahetamine, sest nüri žilett sikutab karvu tugevamini, mis jällegi ärritab. Samuti raseerid sa üht ja sama nahalapikest mitu korda, et seda siledaks saada, ja see pole samuti hea uudis nahale. Üldiselt ei tohiks samast piirkonnast rohkem kui korra üle käia. Kui raseerija on piisavalt terav, peaks ühest kerge liigutusest piisama.

Samuti ei tohiks raseerijale liiga suurt survet avaldada, sest siis kraabid koos karvadega naha maha. «Kujuta ette, et raseerid õhupalli ilma seda lõhkumata – nii õrnalt peaksid oma nahaga ringi käima,» selgitas arst.