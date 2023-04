LUSTAKAS VIDEO ⟩ Prints William proovis kätt restoranitöös ja üllatas juhuslikku helistajat

Restorani sisenendes ja personaliga suheldes helises administraatori laual telefon ning prints William küsis, kas tohib kõnele vastata. Toidukoha töötajate abiga broneeris ta helistajale sama päeva lõunaks laua kahele, kusjuures helistajal polnud aimugi, et temaga räägib troonipärija isiklikult.

Williamit küsis kliendilt täpsustavaid küsimusi: «Äkki pool kaks? Pool kolm? Umbes tunni pärast kahele inimesele?» Prints küsitles klienti väga osavalt ja konsulteeris restorani töötajatega mis kell peaks klient tulema, et õigel ajal rongile jõuda. Catherine naljatas kõne lõppedes, et oleks pidanud kliendil paluma varem tulla kuni nad veel seal on.