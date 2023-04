Saksamaa kohus tegi Madeleine McCanni uurimisega seoses pöördelise otsuse

Tema advokaadil Friedrich Fulscheril on õnnestunud mitmed Madeleine'iga mitteseotud süüdistused tühistada. Ta väitis, et Saksamaa Braunschweigi prokuröridel puudub juriidiline õigus kohut mõista Portugalis toime pandud seksuaalrünnakute üle.

Fuelscher väitis ajakirjale The Journal, et otsus tähendab, et Brueckneri ei saa ka Madeleine'i kadumisega seostada.