99-aastane mees soovib lahutust, sest ta sai abikaasa kohta teada midagi kohutavat

Itaalia kohtudokumentides ainult nimega Antonio C märgitud mees soovib oma 96-aastasest naisest lahutada hirmsa leiu tõttu nende ühisest kodust. Antonio uuris kodus olevat vana kummutit ning leidis sealt enda suureks üllatuseks abikaasa kirjutatud armastuskirjad teisele mehele, vahendab Tyla.

Itaallasest mees oli avastusest väga ärritunud ning kui ta oma naise Rosa käest tema truudusetuse kohta küsis, tunnistas ta, et oli ligi kuuskümmend aastat tagasi abikaasat teise mehega petnud. Vihane Antonio nõudis seepeale kohe naiselt lahutust, kuigi naine kahetses oma tegu ega soovinud lõhkuda 77 aastat kestnud abielu.

Selgus, et see ei ole siiski esimene kord, kui abielupaaril on muresid tekkinud. Ka kümme aastat tagasi oli nende suhtes raske aeg, kui mees pärast suurt tüli nende ühisest kodust lahkus.

Kumbagi osapoolt ei lohuta nüüd ka fakt, et Antonio ja Rosa on püstitanud uue rekordi: paar saab endale maailma vanimate lahutajate tiitli. Nad napsasid selle eelmistelt rekordiomanikelt Bertie ja Jessie Woodsilt, kes olid lahutades mõlemad 98-aastased.

Intrigeerivat juhtumit jagati ka TikTokis, kus inimestelt uuriti, mida nad ise oleksid samas olukorras teinud. Video kommentaariumis tekkis suur arutelu ning selgus, et inimestel on üsna ühine arvamus. Üks kommenteerija kirjutas, et see on väga hea, et mees sellise otsuse tegi, sest nüüd on ta lõpuks ometi vaba.